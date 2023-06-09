10 июня — День мебельщика: история и традиции знаменательного дня

В России во вторую субботу июня отмечают День мебельщика — праздник специалистов, обеспечивающих комфорт человека в быту и уют в доме. В 2023 году торжество приходится на 10 июня. «Известия» рассказывают, как появился праздник у изготовителей мебельных изделий и какие традиции его сопровождают.

День мебельщика – 2023: история праздника

В 1997 году в России начала свою работу Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Эта некоммерческая организация образовалась благодаря желанию ее членов объединить усилия перед лицом кризисов в деревообрабатывающей промышленности. Именно их энтузиазм и положил начало созданию полноценного профессионального сообщества в РФ.

В начале второго десятилетия XXI века представители ассоциации выступили с предложением учредить для работников мебельного производства собственный праздник. Инициатива быстро нашла воплощение, и пусть торжество пока не закреплено на официальном уровне, с каждым годом всё больше и больше людей присоединяются к праздничным мероприятиям.

Кроме того, мебельщиков поздравляют и на следующий день — во второе воскресенье июня отмечают День работников легкой промышленности.

День мебельщика – 2023: традиции праздника

В 2023 году 10 июня поздравят столяров, сборщиков, конструкторов, монтажников, а также специалистов, принимающих участие в процессе изготовления мебельных изделий — дизайнеров, швей, инженеров.

Поскольку праздник является прерогативой представителей профессиональной среды, мероприятия по случаю торжества также проходят в узких кругах. Например, мебельные предприятия участвуют в выставках, на которых экспонируются изделия их умельцев.

Сами мастера обмениваются опытом, а руководство награждает лучших из лучших среди виновников торжества. Поздравляют специалистов родные и близкие.

В марте в России отмечали День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. «Известия» устроили читателям экскурс в историю знаменательного дня и познакомили с традициями праздника.