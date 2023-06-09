Реклама
Прямой эфир
Армия
Казачий батальон «Терек» отразил атаки ВСУ под Соледаром
Мир
Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС
Мир
Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Общество
Сальдо сообщил о преодолении пика подъема воды после разрушения ГЭС
Происшествия
Новая Каховка осталась без света и водоснабжения после обстрела ВСУ
Общество
Кириенко посетил ЗАЭС и провел совещание по безопасности
Мир
Американский генерал Милли заявил о формировании трех сверхдержав мира
Общество
В РФ откроют второй воздушный коридор для полетов на юг
Мир
Военные РФ обеспечили выход 11 беженцев из оккупированной США зоны в САР
Мир
Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
Общество
Комитет ГД одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Экономика
Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом
Сюжет:

10 июня — День мебельщика: история и традиции знаменательного дня

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России во вторую субботу июня отмечают День мебельщика — праздник специалистов, обеспечивающих комфорт человека в быту и уют в доме. В 2023 году торжество приходится на 10 июня. «Известия» рассказывают, как появился праздник у изготовителей мебельных изделий и какие традиции его сопровождают.

День мебельщика – 2023: история праздника

В 1997 году в России начала свою работу Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Эта некоммерческая организация образовалась благодаря желанию ее членов объединить усилия перед лицом кризисов в деревообрабатывающей промышленности. Именно их энтузиазм и положил начало созданию полноценного профессионального сообщества в РФ.

В начале второго десятилетия XXI века представители ассоциации выступили с предложением учредить для работников мебельного производства собственный праздник. Инициатива быстро нашла воплощение, и пусть торжество пока не закреплено на официальном уровне, с каждым годом всё больше и больше людей присоединяются к праздничным мероприятиям.

Кроме того, мебельщиков поздравляют и на следующий день — во второе воскресенье июня отмечают День работников легкой промышленности.

Да будет швед: российские мебельщики начали выпускать аналоги IКЕА
Смогут ли отечественные производители полностью заменить ушедший бренд

День мебельщика – 2023: традиции праздника

В 2023 году 10 июня поздравят столяров, сборщиков, конструкторов, монтажников, а также специалистов, принимающих участие в процессе изготовления мебельных изделий — дизайнеров, швей, инженеров.

Поскольку праздник является прерогативой представителей профессиональной среды, мероприятия по случаю торжества также проходят в узких кругах. Например, мебельные предприятия участвуют в выставках, на которых экспонируются изделия их умельцев.

Сами мастера обмениваются опытом, а руководство награждает лучших из лучших среди виновников торжества. Поздравляют специалистов родные и близкие.

В марте в России отмечали День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. «Известия» устроили читателям экскурс в историю знаменательного дня и познакомили с традициями праздника.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023