Трое вооруженных мужчин в масках напали на автомобиль в Москве

Неизвестные с оружием напали на машину в Москве, рассказал источник «Известий» во вторник, 6 июня.

На Волжском бульваре Audi A6 остановился на запрещающий сигнал светофора. В тот момент к транспортному средству подбежали трое неизвестных в масках, один из них разбил молотком водительское и пассажирское стекла, второй выстрелили в ногу водителю. Злоумышленники похитили из багажника рюкзак и сумку, их содержимое устанавливается. Материальный ущерб составил 15 тыс. рублей.

Водитель с огнестрельным ранением обратился за помощью медиков, после чего его отпустили домой. Другие подробности случившегося на данный момент выясняются.

В ночь на 27 мая в столице неизвестные украли у мужчины самокат за 480 тыс. рублей, пока потерпевший ел шаурму в своем гараже. Также ими была похищена висевшая на ручке электросамоката сумка, в ней находилось 130 тыс. рублей.