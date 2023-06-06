В Сети появился первый трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению»

Создатели сказочного блокбастера «По щучьему велению» представили первый трейлер картины, ролик опубликован 6 июня на видеохостинге YouTube.

Сюжет полнометражного фильма посвящен старой русской сказке, а главными героями картины стали Емеля и Щука, превратившаяся в Василису. Как следует из трейлера, Емеля попросил Щуку помочь ему жениться на принцессе, однако, проходя через череду событий главный герой задумывается, нужно ли ему, чтобы желание всё-таки исполнилось.

В картине есть полностью анимированные персонажи русских сказок — Щука, Кот Баюн, Лягушка, а также морские коньки.

Яркие образы сказочных героев представили в фильме актеры Мила Ершова, Никита Кологривый, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Федор Лавров и другие.

Производством фильма-сказки занимались кинокомпания СТВ, «Глобус-фильм», при поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС. Продюсером выступил Сергей Сельянов.

Александр Войтинский стал режиссером картины, ранее он снял фильмы «Черная Молния» и «Призрак». По его словам, на экране зрители увидят многих персонажей русского фольклора. Некоторые из них создавались с помощью графики и многоступенчатой работы.

«Но сказка становится чудом не из-за графики, а из-за актеров, поэтому кастинг проходил долго. Эмоции высекают живые люди. Человеку нужен человек, ради этого он приходит в кино. Мы выбирали звезд. А кто такие звезды? Это те люди, через которых зритель готов увидеть себя и поучаствовать в истории. И у нас они все сошлись», — сказал режиссер.

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов добавил, что компания рада работе с пионером в области российского кинопроизводства — СТВ.

«Уже на протяжении нескольких десятилетий кинокомпания является одним из лидеров в отрасли за счет разнообразного и качественного контента, что также подтверждается высокой оценкой зрителей и кассовыми показателями», — отметил он.

По словам режиссера, фильм-сказка стал амбициозным релизом сотрудничества, адресован самому широкому кругу зрителей.

«Это большое кино во всех смыслах — в нем соединились наше богатое культурное наследие, сказочная вселенная, блестящий актёрский ансамбль и передовые технологии», —сказал Смирнов.

На съемках работала команда, создававшая один из самых кассовых российских картин для семейной аудитории — «Конек-горбунок».

Фильм выйдет в широкий российский прокат 26 октября при поддержке Фонда кино, телеканала «Россия» и телеканала СТС. Медиапартнерами проекта стали два крупнейших холдинга — ВГТРК и НМГ, проводящие масштабную промо-кампанию картины.

В апреле на киноэкраны России вышла анимационная лента «НМГ Кинопроката» «Яга и книга заклинаний». Как отмечал продюсер анимационной ленты Федор Бондарчук, создателям хотелось показать предысторию Яги и объяснить ее неприязнь к людям.