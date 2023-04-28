Без костяной ноги: в прокат вышел мультфильм о молодой Бабе-яге

Одна из главных новинок уикенда — анимационная лента «НМГ Кинопроката» «Яга и книга заклинаний». Также на экраны выходит фэнтезийный мюзикл «Волшебная флейта» по одноименной опере Моцарта. О миллиардере Джеффри Безосе расскажет байопик «Безос. Человек, создавший Amazon», а любителей ужасов ждут сразу два релиза: «Синистер. Начало» и «Возрожденные». «Известия» рассказывают, что посмотреть в кино в выходные.

«Яга и книга заклинаний»

6+

Режиссер: Владимир Саков. В ролях: Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Илья Бледный, Диомид Виноградов, Злата Осипова, Петр Каледин, Наталья Шеховцева, Александра Курагина

В России о Бабе-яге знают все — ведьму, традиционно выступающую в роли злодейки, уже неоднократно показывали в мультфильмах и кино. Создатели «Яги» решили отойти от сложившихся стереотипов и устроить колдунье и другим сказочным героям ребрендинг. Бабу-ягу омолодили, Лешему надели на голову пестрый парик, а Водяного поместили в скафандр. По словам продюсера анимационной ленты Федора Бондарчука, им хотелось показать предысторию Яги и объяснить ее неприязнь к людям.

Яга живет в избушке на курьих ножках с изобретательным котом и двумя задорными домовыми. У нее появляется возможность перестать быть затворницей, вернуть себе похищенную книгу заклинаний и спасти королевство от злой колдуньи Белладонны. А помогут ей в этом царевна Синеглазка, Леший, Водяной и волшебный Козел Бурка.

Картина, понятное дело, детская, поэтому мораль предельно проста — дружба побеждает зло. Яга снова начинает доверять людям, а Леший и Водяной примиряются перед лицом общего врага. Вышел светлый и добрый мультфильм, в котором взрослые смогут не только увидеть Бабу-ягу в облике рыжеволосой красавицы, но и вспомнить народные сказки — фильм неоднократно отсылает к русскому фольклору.

«Волшебная флейта»

12+

Режиссер: Флориан Сигль. В ролях: Джек Вульф, Иван Реон, Ф. Мюррэй Абрахам, Нив Маккормак, Эллиот Куртиур, Амир Уилсон, Тедрос Теклебран, Козима Хенман, Сабин Девьель, Моррис Робинсон

Новинка сочетает в себе элементы «Гарри Поттера» (главный герой — избранный мальчишка, а сюжет разворачивается в школе) и «Хроники Нарнии» (в волшебный мир ведут часы, а не шкаф). Сказочные эпизоды в «Волшебной флейте» выполнены зрелищно, что ожидаемо — Роланд Эммерих выступил в качестве одного из продюсеров. Это он делал блокбастеры и боевики «День независимости», «Годзилла» и «Универсальный солдат».

В фильме снялись Джек Вульф (сериалы «Тень и кость», «Ведьмак»), Иван Реон («Отбросы»), а также лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Ф. Мюррэй Абрахам. А в основе сюжета лежит одноименная опера Моцарта.

Тим поступает в престижную Музыкальную академию Моцарта, но радушного приема не встречает — строгого учителя не впечатляют способности юноши, а местные задиры сразу же начинают донимать новенького. Мальчишка не намерен сдаваться и хочет получить роль принца Тамино в постановке по произведению Моцарта. Вжиться в образ ему помогут особые часы из школьной библиотеки, которые ведут в сказочный мир «Волшебной флейты».

«Безос. Человек, создавший Amazon»

16+

Режиссер: Хоа Ле. В ролях: Армандо Гутьеррез, Эмилио Эстефан – мл., Элиана Ген, Маркус Лемонис, Кевин Сорбо, Саша Андреев, Гэйл Байер

В 2015 году вышел «Стив Джобс» об основателе Apple, а спустя восемь лет очередь дошла до Джеффри Безоса — одного из богатейших людей планеты (входит в топ-5 Forbes). Это уже вторая биографическая драма Хоа Ле, до «Безоса» он снял «Мечтателя» про Уолта Диснея. И хотя в фильме Безоса идеализируют, картина позволит российскому зрителю поближе познакомиться с историей основателя Amazon, который не так известен за пределами Европы и Америки.

События ленты разворачиваются в середине 1990-х. Джеффри Безос — успешный руководитель хедж-фонда. Он обеспечен до конца жизни, но у Джеффа есть мечта — создать самый популярный книжный магазин в Сети. Большая часть знакомых и коллег пытаются отговорить его от этой идеи, а поддерживают в новом начинании только жена, родители и несколько неравнодушных программистов. Противостоит молодому Безосу глава крупнейшего розничного книжного магазина Barnes and Noble.

«Возрожденные»

18+

Режиссер: Егор Баранов. В ролях: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист, Эзра Баззингтон, Адриа Теннор, Дэйв Дэвис, Катрин Торибио, Эри Френкель, Кензо Ли, Ниэлл Сегура

«Возрожденные» — англоязычный дебют российского режиссера Егора Баранова (трилогия «Гоголь», «Аванпост»), а одним из продюсеров выступил Тимур Бекмамбетов. Из-за того что события фильма подаются в формате скринлайф, а современные технологии неразрывно связывают с религией, «Возрожденные» больше напоминают расширенный эпизод «Черного зеркала». В антиутопичном мире роль «большого брата» отведена церкви, а обычный человек оказывается под постоянной слежкой.

В недалеком будущем Ватикан научился воскрешать мертвых. Но второго шанса достойны только праведные католики, которые не грешили при жизни. Для проверок нанимают хакеров, которые тщательно проверяют социальные сети и другие цифровые следы потенциальных кандидатов. Число последователей католической церкви стремительно растет, а для привлечения новых прихожан устраивают цифровые проповеди.

Один из первых возрожденных — мальчик Ник, погибший в автокатастрофе. Его отец Стэнли становится священником в виртуальной церкви воскрешенных. Он помогает прихожанам, получившим второй шанс, заново освоиться в мире. Неожиданно выясняется, что один из его подопечных совершает массовое убийство. Ватикан старается скрыть трагедию, и тогда Стэнли решает провести собственное расследование.

«Синистер. Начало»

16+

Режиссер: Бриджер Нилсон. В ролях: Энджел Тиори, Дмитриус Бистревски, Энди Чепман

В 2012 году вышел уже ставший классикой «Синистер» Скотта Дерриксона. Новинка, к сожалению, ничего общего с оригинальной дилогией не имеет. «Похититель детей» (от нем. Kinderfanger) — так переводится название ленты. Новинку решили связать с фильмом 2012 года, скорее всего, чтобы привлечь больше зрителей. Из общего между двумя лентами — сходство злодеев. В обеих картинах потусторонняя сущность охотится на детей. Режиссер картины Бриджер Нилсон работал оператором на многих хоррорах: сериал «Береза», «Пакт» и «Омен: Перерождение».

Оливия преподает музыку детям с расстройствами слуха. Неожиданно в городе начинают пропадать школьники, в том числе ее ученики. Она выясняет, что за исчезновениями стоит древний демон, коллекционирующий страхи. Чтобы найти чудовище и спасти пропавших, девушка должна перебороть собственные фобии и травмы детства.

В некоторой степени «Синистер. Начало» переиначивает немецкую легенду гамельнского крысолова. Чудовище тоже уводит за собой детей при помощи игры на флейте.