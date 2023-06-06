Карту электрозаправок создали в Крыму

В Крыму появилась карта электрозаправок. Ее создал республиканский Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На карте отмечены 56 зарядных станций, где можно зарядить электромобиль.

Теперь жители и гости полуострова смогут без труда найти ближайшую электрозаправку, подходящую под требования транспортного средства. На карте, помимо адресов, указаны и виды разъемов под зарядку.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на руководителя Центра «Мой бизнес» Владислава Ганжары, карту будут постоянно обновлять, чтобы она предоставляла только актуальную информацию.

Агентство уточняет, что на территории Крыма с 2019 года действует кластер производства локального электротранспорта. Сейчас он объединяет 25 предприятий по производству электротранспорта и комплектующих.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ялте отремонтировали Советскую площадь. Общая площадь благоустройства составила 20 тыс. кв. м. В ремонт вложили 408 млн рублей.