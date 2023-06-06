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Названы регионы — лидеры по продажам электронного ОСАГО в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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С января по май 2023 года в России было продано 9,9 млн полисов электронного ОСАГО, что составляет порядка 62% от всех продаж автостраховки. Об этом сообщает во вторник, 6 июня, пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

Всего количество проданных е-ОСАГО увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (9,1 млн полисов е-ОСАГО).

В рейтинг 15 российских регионов, которые лидируют по продажам электронных полисов, вошли: Москва (971 тыс. полисов е-ОСАГО), Московская область (539 тыс.), Краснодарский край (383 тыс.), Свердловская область (339 тыс.), Санкт-Петербург (309 тыс.), Республика Татарстан (302 тыс.), Челябинская область (286 тыс.), Новосибирская область (243 тыс.), Самарская область (237 тыс.), Красноярский край (215 тыс.), Ростовская область (213 тыс.), Воронежская область (211 тыс.), Алтайский край (205 тыс.), Республика Башкортостан (204 тыс.) и Кемеровская область (192 тыс.).

По словам Евгения Уфимцева, президента РСА, в I квартале 2023 года доля полисов, оформленных на бланках Гознака, составляет всего 2%: большинство полисов «автогражданки» оформлены с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО, чтобы избежать несоответствий в документах и базе данных.

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22 мая глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов призвал ввести сниженные тарифы полисов ОСАГО для автомобилей, выпущенных в России. Согласно предложению Кутепова, стоимость автогражданки было бы разумно уменьшить для тех машин, у которых уровень локализации комплектующих превышает 600 баллов.

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