В лесах Подмосковья земляничный сезон начался на две недели раньше обычного

Земляничный сезон в подмосковных лесах начался на две недели раньше обычного срока благодаря теплой погоде. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила во вторник, 6 июня.

«Обычно земляника поспевает в конце июня — начале июля. Однако в этом году из-за устойчивой теплой погоды ягодники зацвели на две недели раньше. Уже сейчас в сосновых лесах можно найти поляны поспевающих ягод», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что подмосковная земляника отличается довольно большими размерами.

«В этой ягоде железа вдвое больше, чем в сливе, и в 40 раз больше, чем в винограде. По содержанию кальция земляника занимает первое место среди фруктов и ягод», — заключили в комитете лесхоза.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что ферма из села Дмитровцы под Коломной получила грант на развитие хозяйства. Благодаря этому она увеличит объем производства ягод до 20 т в год. Размер выплаты составил 9,3 млн рублей, сообщает телеканал «360».

На полученные средства ферма закупит конструкции для выращивания земляники в защищенном грунте: это высокотехнологичные пленочные тоннели, которые позволят получать урожай несколько раз за сезон.

25 апреля детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов рассказал, что сильные аллергены могут содержаться в повседневном рационе, в продуктах, на которые аллергические реакции отмечаются наиболее часто.

Говоря о детском рационе, специалист призвал родителей быть аккуратнее, экспериментируя с цитрусовыми, ягодами и экзотическими фруктами в блюдах. По его словам, чаще всего аллергию вызывают земляника, клубника, малина, черная смородина и ежевика.