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Пушилин рассказал о расстреле украинскими националистами своего же танка Leopard

Пушилин: ВСУ намеренно уничтожили подбитый Leopard, чтобы он не достался России как трофей
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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Украинские националисты намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не достался российским военным в качестве трофея, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 10 дней назад на севере республики предприняли попытку прорыва обороны с танками Leopard. Когда в ходе боя российская армия выдвинулась, чтобы вытащить немецкую бронированную машину — «важную для изучения» технику, — подтянулись два украинских танка.

«Вместо того чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. До неузнаваемости его расстреляли и откатились назад», — рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live» 6 июня.

Кроме того, врио главы ДНР отметил, что в последние два дня украинские боевики пытаются контратаковать довольно крупными силами. Угледарское направление Пушилин назвал самой горячей точкой, где ВСУ несут значительные потери, в том числе и в бронетехнике.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, суммарные потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 французского производства.

Официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков вместе с тем сообщил, что ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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