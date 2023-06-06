Скончался двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Джим Хайнс

Американский легкоатлет Джим Хайнс скончался 3 июня в возрасте 76 лет. Об этом 5 июня сообщила газета The New York Times.

Причина смерти не раскрывается.

Хайнс стал первым спортсменом в истории, выбежавшим из 10 секунд на дистанции 100 м. Это произошло 20 июня 1968 года на чемпионате США. По данным ручного секундомера, он пробежал за 9,9 сек. При этом электронный хронометр зафиксировал время 10,03 сек.

На летних Олимпийских играх в Мехико, прошедших в октябре того же года, Хайнс улучшил свое время, одержав победу с результатом 9,95 сек. Его мировой рекорд в беге на 100 м продержался почти 15 лет.

На тех же соревнованиях Хайнс выиграл вторую золотую медаль в эстафете 4×100 м.

После Олимпийских игр Хайнс занялся американским футболом и провел один сезон в составе «Майами Долфинс». В дальнейшем он работал социальным работником.