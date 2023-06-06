Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после подрыва Каховской ГЭС
Происшествия
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС
Мир
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Общество
В отношении экс-главы иркутского минздрава возбудили еще одно дело

Лавров назвал рабочий диалог с талибами отвечающим интересам региона

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выстраивание рабочего диалога с движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане отвечает интересам всего региона. Об этом 6 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По нашему убеждению, выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения, к которому постоянно подталкиваем нынешние власти в Кабуле», — сказал он во время выступления в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

Глава МИД также отметил, что Россия пока не может признать талибов, пока они не сформируют инклюзивное правительство Афганистана и не усилят меры по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также обеспечат базовые права человека.

«Талибы — это реальность, поэтому мы работаем с ними»
Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов — о погибших российских дипломатах и непростой ситуации в стране

Ранее, 7 марта, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва разрешила увеличить штат афганского посольства в России. О решении было объявлено на первом заседании спецпредставителей стран — соседей Афганистана в Ташкенте. В нем приняли участие дипломаты из Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023