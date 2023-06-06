Лавров назвал рабочий диалог с талибами отвечающим интересам региона

Выстраивание рабочего диалога с движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане отвечает интересам всего региона. Об этом 6 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«По нашему убеждению, выстраивание рабочего диалога с талибами как на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона, а также целям межафганского национального примирения, к которому постоянно подталкиваем нынешние власти в Кабуле», — сказал он во время выступления в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

Глава МИД также отметил, что Россия пока не может признать талибов, пока они не сформируют инклюзивное правительство Афганистана и не усилят меры по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также обеспечат базовые права человека.

Ранее, 7 марта, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва разрешила увеличить штат афганского посольства в России. О решении было объявлено на первом заседании спецпредставителей стран — соседей Афганистана в Ташкенте. В нем приняли участие дипломаты из Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркмении.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.