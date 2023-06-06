Риелторскую деятельность в России предложили лицензировать

Деятельность риелторов в России могут начать лицензировать. Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму, рассказали «Известиям» во фракции. Документ предполагает введение норм по законодательному регулированию сделок с недвижимостью, а также прописывает полномочия и обязанности тех, кто оказывает услуги в этой сфере. В частности, определяется, какие документы риелторы имеют право запрашивать, а также на каких условиях общаться с регистрационными и нотариальными органами от имени клиента.

Кроме того, депутаты предлагают ввести механизм страхования всех сделок с недвижимостью. Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы.

Также законопроектом закрепляется, что такие специалисты должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны.

Помимо этого, по аналогии с нотариальными конторами предлагается создать реестр, куда будут внесены риелторы, которые получили лицензию на право работать в этой сфере.

Еще один реестр предлагается ввести для услуг, которые имеет право оказывать риелтор. Без такого описания невозможно проконтролировать и оценить исполнение работы, отмечают авторы инициативы.

«Рынок арендного жилья — один из самых неурегулированных в нашей стране. Несмотря на то что тысячи риелторов-профессионалов полностью оправдывают свою комиссию, не меньшее число их «коллег» — это обманщики или мошенники», — объяснил причину разработки законопроекта один из его авторов, зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.

По его словам, никакой реальной ответственности за невыполнение своей работы риелторы не несут.

«В любом их договоре услуги называются информационными, так как их профессиональная деятельность никак по закону не регламентирована. То есть никакой гарантированной юридической проверки недвижимости, правильности составления договора и ведения сделки они не дают. Это просто обещания, которые можно и не выполнить», — подчеркнул парламентарий.

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Купить, продать: риелторскую деятельность в РФ хотят лицензировать