Ученые создали лазерный комплекс для бескровного сшивания ран

В передовой инженерной школе «Интеллектуальные системы тераностики» Сеченовского университета в соответствии с целями нацпроекта «Наука и университеты» разработали новый лазерный аппарат, который способен бескровно и малотравматично выполнять операции. Также комплекс может сократить восстановительный период после хирургического вмешательства.

«С помощью лазерного аппарата уже проводят операции на лабораторных животных: его используют для заживления ран на коже и проводят апробацию метода лазерной пайки на слизистых оболочках полости рта. Помимо этого ученые готовы приступить к спаиванию лазером ран на внутренних органах», — рассказала профессор кафедры хирургической стоматологии Сеченовского университета Елена Морозова.

Аппарат планируют использовать в пластической и классической хирургии, для лазерного восстановления хрящей, связок и сухожилий, а также при реконструкции органов сердечно-сосудистой системы.

Разработка сделана вместе с учеными из Национального исследовательского университета «МИЭТ» и индустриальными партнерами ООО «ОКБ «Булат», рассказали в университете. Сам метод лазерной пайки биологических тканей начал зарождаться еще в 2013 году, то есть ученые работают над ним уже более 10 лет. Внедрить в медицинскую практику такую технологию пытаются и научные коллективы из США, Италии и Израиля, однако их попытки пока не принесли результата.

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Без лишних швов: инновационный лазерный аппарат запаяет раны