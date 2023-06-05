Водители двух автомобилей погибли в лобовом столкновении под Светогорском

Два человека погибли в результате лобового столкновения легковых автомобилей Chevrolet Niva и Opel на трассе Выборг – Светогорск. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Авария произошла в нескольких километрах от Светогорска в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, виновник ДТП — водитель отечественного автомобиля, он погиб на месте.

«По неустановленным причинам 51-летний водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем под управлением 49-летней женщины», — говорится в сообщении.

Водитель иномарки скончалась в больнице. Четверо пассажиров Opel, среди которых трое детей, госпитализированы в медучреждения в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Детали происшествия уточняются.

Вечером 4 июня две легковушки столкнулись в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Одна из машин врезалась в стену дома. При ударе о у автомобиля отлетел бампер в проходящую мимо девушку, ее увезли в больницу на обследование. Другую прохожую зацепило осколком от корпуса машины. Детали иномарки разлетелись по всему перекрестку. Водителя также госпитализировали.