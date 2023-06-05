Минстрой разработал законопроект о регулировании посуточной аренды жилья

Минстрой разработал законопроект о регулировании рынка краткосрочной аренды жилья. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Проект предполагает, что жилье будет сдаваться в аренду на краткий срок (от одних до нескольких суток) по особым правилам, которые утвердит «уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти».

Как уточняется в пояснительной записке к документу, сегодня нет запрета на сдачу жилья посуточно без оценки такой деятельности как гостиничные услуги «лишь при наличии отдельных формальных признаков оказания гостиничных услуг (сроки предоставления жилья, систематичность, предпринимательский характер такой деятельности и др.)».

Также в пояснительной записке отмечается, что не предусматривается необходимость запрета краткосрочной аренды, если для соседей не создаются неудобства, существенно превышающие те, которые могут быть в ходе обычного использования квартиры, и «если это не влечет очевидного повышения интенсивности эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме».

Как рассказал 27 марта «Известиям» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, у посуточной аренды есть свои преимущества. Первым плюсом, по его словам, является экономия. По данным аналитиков, средняя стоимость посуточной аренды квартиры составляет от 2,5 тыс. до 3,4 тыс. рублей за ночь в зависимости от региона и сезона. Далее в качестве преимуществ называются собственная кухня и бытовая техника, которые сделают комфортным проживание для тех, у кого есть свои требования.