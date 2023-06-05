Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон признал давление на ВПК США из-за военной помощи Украине
Мир
Первые пилоты ВСУ отправлены в Лондон на обучение работе с F-16
Армия
МО Украины призналось в попытках наступления ВСУ на ряде направлений
Мир
Бывший вице-президент США Майк Пенс решил участвовать в выборах президента
Экономика
Эксперты спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в шестой раз
Мир
Круизный лайнер Victoria I сел на мель у берегов Польши
Происшествия
В ДНР сообщили о работе ПВО в Мариуполе
Мир
США расширили список санкций против России
Происшествия
Полицейские обнаружили два тайника с боеприпасами в Херсонской области
Спорт
Газизов ушел с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа»
Происшествия
Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до семи
Мир
Президент Египта заявил о желании помочь сдержать кризис на Украине

Минстрой разработал законопроект о регулировании посуточной аренды жилья

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой разработал законопроект о регулировании рынка краткосрочной аренды жилья. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Проект предполагает, что жилье будет сдаваться в аренду на краткий срок (от одних до нескольких суток) по особым правилам, которые утвердит «уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти».

Как уточняется в пояснительной записке к документу, сегодня нет запрета на сдачу жилья посуточно без оценки такой деятельности как гостиничные услуги «лишь при наличии отдельных формальных признаков оказания гостиничных услуг (сроки предоставления жилья, систематичность, предпринимательский характер такой деятельности и др.)».

Также в пояснительной записке отмечается, что не предусматривается необходимость запрета краткосрочной аренды, если для соседей не создаются неудобства, существенно превышающие те, которые могут быть в ходе обычного использования квартиры, и «если это не влечет очевидного повышения интенсивности эксплуатации мест общего пользования в многоквартирном доме».

Дали в сдачу: в России хотят запустить массовое строительство арендных домов
Поможет ли мера обелить рынок съемного жилья

Как рассказал 27 марта «Известиям» руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, у посуточной аренды есть свои преимущества. Первым плюсом, по его словам, является экономия. По данным аналитиков, средняя стоимость посуточной аренды квартиры составляет от 2,5 тыс. до 3,4 тыс. рублей за ночь в зависимости от региона и сезона. Далее в качестве преимуществ называются собственная кухня и бытовая техника, которые сделают комфортным проживание для тех, у кого есть свои требования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023