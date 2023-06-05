Специалисты Росприроднадзора сообщили о превышении концентрации марганца в Волге

Росприроднадзор выявил в реке Волге превышение концентрации марганца более чем в 40 раз. Специалисты обнаружили нарушения вблизи нефтеперерабатывающих предприятий, передает телеканал «Известия». Также ведомство установило превышения предельно допустимых концентраций аммоний-ионов более чем в 50 раз на Дону. В устьях малых рек, впадающих в Дон, ученые зарегистрировали превышение содержания уровня железа более чем в 20 раз. С 20 апреля 2023 года Росприроднадзор возобновил масштабную проверку водных объектов России. Служба обследует экологическое состояние рек Дон, Волга, Иртыш, Обь и Ангара.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.