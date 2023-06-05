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Мужчина украл более 80 пачек сливочного масла из магазина в Балашихе

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Фото: Соцсети
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В Балашихе поймали вора, который украл в магазине 83 пачки сливочного масла почти на 8 тыс. рублей. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали преступника, сообщили в региональном управлении ведомства в понедельник, 5 июня.

Мужчина сложил в сумку 83 пачки сливочного масла и прошел мимо кассовой зоны. Когда охранник попытался его остановить, тот ударил его кулаком в лицо и живот, сообщает телеканал «360».

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия на такси, но росгвардейцы, прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации, блокировали автомобиль.

Нарушителя доставили в отдел для разбирательства. Было установлено, что задержанному 29 лет. Проверка происшествия продолжается.

Ранее, 1 июня, полицейские в Химках задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже часов стоимостью более 500 тыс. рублей из мебельного торгового комплекса.

В отношении подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), пишет РИАМО.

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