В Химках безработный украл бронзовые часы за 520 тыс. рублей из ТЦ

Полицейские в Химках задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже часов стоимостью более 500 тыс. рублей из мебельного торгового комплекса. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила в четверг, 1 июня.

В ведомстве уточнили, что представитель мебельного торгового центра на улице Бутакова обратился в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Химки с заявлением о краже интерьерных бронзовых настольных часов.

«Сумма ущерба составила 520 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции безработный 58-летний житель Смоленска», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В отношении подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Химкинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве рассказали, что мужчина уснул на лавочке около клуба на Болотной набережной в столице. В это время 24-летний мужчина подошел к спящему и украл у него дорогостоящий смартфон. Его задержали сотрудники полиции, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 29 мая, в Москве неизвестные украли у мужчины самокат за 480 тыс. рублей, пока потерпевший ел шаурму в своем гараже.

Кроме того, была похищена висевшая на ручке электросамоката сумка, в который находилось 130 тыс. рублей.