Реклама
Прямой эфир
Общество
Минздрав сообщил о прибытии в Москву пострадавшего ребенка из Ростова-на-Дону
Авто
Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России

В Химках безработный украл бронзовые часы за 520 тыс. рублей из ТЦ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Химках задержали безработного мужчину, подозреваемого в краже часов стоимостью более 500 тыс. рублей из мебельного торгового комплекса. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила в четверг, 1 июня.

В ведомстве уточнили, что представитель мебельного торгового центра на улице Бутакова обратился в дежурную часть управления МВД России по городскому округу Химки с заявлением о краже интерьерных бронзовых настольных часов.

«Сумма ущерба составила 520 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции безработный 58-летний житель Смоленска», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В отношении подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Химкинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве рассказали, что мужчина уснул на лавочке около клуба на Болотной набережной в столице. В это время 24-летний мужчина подошел к спящему и украл у него дорогостоящий смартфон. Его задержали сотрудники полиции, сообщается на сайте kp.ru.

Приключения электрических: водителей СИМ заставляют соблюдать ПДД
«Известия» приняли участие в профилактическом рейде ГИБДД

Ранее, 29 мая, в Москве неизвестные украли у мужчины самокат за 480 тыс. рублей, пока потерпевший ел шаурму в своем гараже.

Кроме того, была похищена висевшая на ручке электросамоката сумка, в который находилось 130 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023