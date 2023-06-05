Группа «Три дня дождя» отменила все концерты после инцидента в Екатеринбурге

Российская рок-группа «Три дня дождя» отменила все концерты в рамках гастрольного тура после инцидента в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил лейбл коллектива IZBA.

Накануне в Сети появилось видео, как вокалист группы Глеб Викторов в состоянии алкогольного опьянения вышел на сцену и упал во время исполнения песни. Некоторое время он продолжал петь лежа, пока к нему на помощь не пришли организаторы концерта.

«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем», — написал в Telegram-канале после срыва шоу продюсер команды.

Причиной такого поведения музыканта он назвал болезненное расставание с девушкой, с которой он был вместе 11 лет, и алкоголь. По его словам, концерты возобновятся, когда Глеб пройдет лечение. Позже в Екатеринбурге устроят новое шоу.

Представитель коллектива также опроверг информацию о том, что музыкант употреблял наркотики, пояснив, что за 20 минут до концерта Викторов был в порядке.

Инцидент прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она написала, что группе не стоило выходить на сцену, учитывая эмоциональное и физическое состояние музыканта. Мизулина также призвала прекратить травлю вокалиста в соцсетях и попросила Глеба извиниться перед слушателями, вернув им деньги за сорванный концерт.

Ранее в этот день стало известно, что Викторов уехал на реабилитацию. Тогда же сообщалось, что по билетам с екатеринбургского концерта поклонники смогут посетить следующее выступление музыканта после окончания лечения.

Группа «Три дня дождя» основана в 2019 году в Кызыле. Наиболее известна такими хитами, как «Отпускай», «Демоны», «За край», и кавером «Где ты» на песню коллектива «Инфинити».