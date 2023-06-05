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Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

Changan представила в России купе-кроссовер Changan Uni-T

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Фото: Changan
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Китайская компания Changan представила на российском рынке купе-кроссовер Uni-T. Новинка будет доступна в продаже уже в июне, сообщает 5 июня пресс-служба Changan.

Автомобиль поставляется с четырехцилиндровым турбодвигателем объемом 1,5 л, который развивает 180 л.с. В паре с мотором Uni-T оснащен 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением с приводом на передние колеса.

Габариты новинки: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1565 мм в высоту. Длина колесной базы составляет 2710 мм.

«Гармоничный симбиоз кроссовера и hot-hatch, как производитель называет Uni-T, станет 12-й моделью в линейке Changan на российском рынке. На автомобиль распространяется пятилетняя заводская гарантия, ограниченная 100 тыс. км.

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31 мая российские дилеры Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей. Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стилей. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».

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