Дополнительные троллейбусы вывели на маршруты в Томске

В Томске на маршрутах № 1, 2, 5, 6 и 7 увеличили количество троллейбусов. К работе приступили 10 новых водителей, прошедших обучение.

РИА «Томск» поясняет, что Томское трамвайно-троллейбусное управление много лет испытывает дефицит водителей. В этом году предприятие набрало группы по обучению. Планируется, что к 2024 году штат будет укомплектован полностью. Также ожидается возобновление троллейбусного маршрута № 8.

Агентство со ссылкой на городскую администрацию уточняет, что в будни по маршруту № 1 в рейс будут выходить девять троллейбусов, что на три единицы больше, чем ранее. Маршрут № 2 собираются обслуживать семь троллейбусов — на два больше, чем ранее. На маршрутах № 5 и 7 задействуют до трех единиц подвижного состава, а на маршруте № 6 — до семи. В связи с увеличением количества транспортных средств на маршрутах изменится их график движения.

Ранее сообщалось, что власти Томска не могут найти подрядчика для осуществления льготных речных перевозок для дачников. На первых конкурсах участники не заявились. В 2022 году Томская судоходная компания приняла решение о прекращении перевозок по реке Томи.