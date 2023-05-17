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Власти Томска не могут найти подрядчика для дачных речных перевозок

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Власти Томска намерены провести третий аукцион для выбора подрядчика, который будет осуществлять льготные речные перевозки для дачников. На первых конкурсах участники не заявились.

В 2022 году Томская судоходная компания приняла решение о прекращении перевозок по реке Томи. Это связано с тем, что единственный теплоход компании РП-45 устарел и не может быть использован для доставки пассажиров. Власти проводят переговоры с другими перевозчиками, чтобы обеспечить горожанам проезд до дачных участков, куда в период половодья можно добраться только по реке. Об этом пишет РИА «Томск».

Два аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По словам представителя департамента городского хозяйства Ольги Свахиной, в мае планируется проведение третьего аукциона. Пока дачники могут добраться на левобережье речным транспортом, работающим на коммерческой основе. Перевозки осуществляет индивидуальный предприниматель на судне «Надежда-2». Кроме того, в рамках летнего расписания работает дачный автобус № 4.

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