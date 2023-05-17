Власти Томска не могут найти подрядчика для дачных речных перевозок
Власти Томска намерены провести третий аукцион для выбора подрядчика, который будет осуществлять льготные речные перевозки для дачников. На первых конкурсах участники не заявились.
В 2022 году Томская судоходная компания приняла решение о прекращении перевозок по реке Томи. Это связано с тем, что единственный теплоход компании РП-45 устарел и не может быть использован для доставки пассажиров. Власти проводят переговоры с другими перевозчиками, чтобы обеспечить горожанам проезд до дачных участков, куда в период половодья можно добраться только по реке. Об этом пишет РИА «Томск».
Два аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По словам представителя департамента городского хозяйства Ольги Свахиной, в мае планируется проведение третьего аукциона. Пока дачники могут добраться на левобережье речным транспортом, работающим на коммерческой основе. Перевозки осуществляет индивидуальный предприниматель на судне «Надежда-2». Кроме того, в рамках летнего расписания работает дачный автобус № 4.