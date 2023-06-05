Тренер по фигурному катанию Леонова оценила не попавших в сборную РФ кандидатов

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, тренер Алена Леонова заявила о том, что в данном виде спорта наблюдается серьезная конкуренция и много спортсменов достойны места в списке кандидатов в сборную России. Так она прокомментировала 5 июня «Известиям» отсутствие в списке олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой и олимпийского чемпиона 2022 года, чемпиона Европы того же года Марка Кондратюка.

Говоря о том, что в списке нет Кондратюка, она указала, что в фигурном катании отмечается серьезная конкуренция.

«Странно, с одной стороны, но с другой — наверное, такая серьезная конкуренция в этом сезоне и много ребят, которые достойны этого места немножко больше, хотя по мне, Марк неплохо боролся», — поделилась она мнением.

Также Леонова напомнила, что Щербакова пропустила весь сезон, так же как и Михаил Коляда.

«Тут всё объективно, почему они не в списке», — сказала она.

Ранее в понедельник стало известно, что Щербакова и Трусова не вошли в список кандидатов в сборную России на следующий сезон. Список кандидатов в российскую сборную команду на 2023/24 год опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Среди кандидатов числятся выступающие в одиночном катании Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева.

Среди мужчин зарегистрированы Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.