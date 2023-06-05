Эксперты оценили возможный запрет ЦБ рискованных схем ипотеки

Если Центральный банк (ЦБ) РФ полностью запретит рискованные схемы ипотеки, то будут появляться альтернативные способы поддержки отрасли, рассказала «Известиям» 5 июня директор по продажам Level Group Алина Ларионова.

Ранее в этот день сообщалось, что, как говорится в «Обзоре финансовой стабильности» регулятора, если использование рискованных схем в ипотеке прекратится, разрыв цен на строящееся и готовое жилье уменьшится, а стандарты кредитования улучшатся, ЦБ рассмотрит возможность снижения уровня макропруденциальных надбавок. Однако если уже введенные меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик, то регулятор поднимет вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет.

«В силу отсутствия системной негативной практики по таким рисковым схемам нельзя назвать их однозначно рискованными. Скорее ЦБ предпринимает превентивные меры. Также стоит отметить, что в структуре ипотечных сделок доля подобных схем незначительна. Например, у нас это не более 14%. Полный отказ от программ стимулирования спроса может спровоцировать определенное снижение покупательской активности, но оно не повлечет за собой отрицательную ценовую динамику», — сказала Ларионова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря ни на что, главный локомотив продаж — ипотека с господдержкой, которая нацелена на аудиторию, покупающую недвижимость для собственного проживания и улучшения жилищных реалий своих семей. Эксперт обратила внимание на то, что в настоящее время льготные условия не только охватывают многие категории жителей, но и разные сегменты недвижимости.

«Думаю, что в случае принятия решения ЦБ в будущем начнут появляться альтернативные способы поддержки отрасли», — предположила она.

В свою очередь вице-президент ГК «Кортрос» Филипп Третьяков отметил, что за последние годы ипотека в том числе благодаря использованию субсидированной ставки стала практически безальтернативным инструментом поддержки спроса на жилую недвижимость. При этом он заявил, что на сегодняшний день потенциал роста ипотеки практически исчерпан.

«Для поддержания спроса на рынке жилья нужны дополнительные инструменты. Более того, в условиях турбулентности финансовых рынков застройщик заинтересован в дополнительных видах кредитования помимо проектного финансирования. По сути, вся стабильность ключевого с точки зрения социальной значимости рынка жилья зависит от банковской системы», — объяснил он.

Альтернативой, по его мнению, могла бы стать токенизация рынка жилья, то есть выпуск цифровых финансовых инструментов, привязанных к стоимости 1 кв. м в конкретной новостройке.

Генеральный директор компании Propertize Роман Ткачев также заметил, что токенизация в мире — тренд на самых разных рынках, в том числе на рынке недвижимости. Он отметил, что в РФ делаются первые попытки токенизации. Так, например, выпускались токены на металлы.

«Вся необходимая для этого инфраструктура в России уже есть. Более того, закон «О цифровых финансовых активах» позволяет выпускать такие токены. Пока у этого инструмента есть некоторые ограничения: им могут воспользоваться только квалифицированные инвесторы. Также всё еще не до конца сформированы правила игры», — объяснил он.

Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала «Известиям» 5 июня, что, если Центробанк введет полный запрет на рискованные программы, застройщикам придется закладывать в стоимость объектов дополнительные рекламные и маркетинговые издержки. Также она выразила мнение, что альтернативные способы кредитования следует развивать и регламентировать, нивелируя проблемы для участников, и подчеркнула, что важно найти золотую середину между рисками и обеспечением доступности ипотеки для массового покупателя.