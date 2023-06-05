Зоолог объяснила частое появление дельфинов в реке Дон

Зоолог из Ростова-на-Дону Регина Ерофеева рассказала, что в Дон заплывают изгнанные из стаи или потерявшие ориентацию дельфины. Так она прокомментировала участившиеся случаи появления этих морских животных в реке.

Как объяснила Ерофеева, в реке чаще всего видят азовок, которые обычно обитают в Азовском море и Таганрогском заливе, они привычны к пресной воде.

«В Дон заплывают либо больные особи, которые отбились от стаи или потеряли ориентацию в море, либо одиночки, изгнанные из стаи и по ошибке заплывшие в реку в поисках пищи и безопасности», — сказала зоолог, ее цитирует RostovGazeta.

По словам зоолога, черноморские дельфины, или афалины, в пресную воду не заплывают, поскольку они приспособлены загонять косяки в безграничном пространстве, а река для таких маневров мала. Также в Доне для них слишком мутная и грязная вода, в которой нет пищи.