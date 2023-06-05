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Жительница Брянска отдала мошенникам 235 тыс. рублей

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Полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 66-летней жительницы Брянска. Потерпевшая лишилась 235 тыс. рублей.

По словам женщины, с ней связался незнакомец, который представился сотрудником крупной организации. Он убедил жительницу Бежицкого района, что она может получить крупный доход на инвестициях. Женщина перечислила крупную сумму, но ни доход, ни собственные деньги не получила. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На прошлой неделе жители Липецкой области лишились из-за мошенников порядка 9 млн рублей. Одна из потерпевших разместила резюме на сайте объявлений и перешла по ссылке, которую прислал «работодатель». Злоумышленники списали со счетов женщины 5,39 млн рублей.

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