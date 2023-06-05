Статус иноагента — что это значит и можно ли его оспорить

Иностранными агентами в России могут быть признаны лица и организации, получающие поддержку из-за рубежа или находящиеся под иностранным влиянием, осуществляющие при этом определенную деятельность. О том, что это значит, кто может получить статус иноагента и можно ли его оспорить, читайте в материале «Известий».

Статус иноагента — кто может получить

Обязанности и ограничения, касающиеся иноагентов, описаны в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Согласно этому закону, статус иноагента в России могут получить физические и юридические лица, некоммерческие организации (НКО), общественные объединения, действующие без образования юридического лица и СМИ.

Чтобы это произошло, они должны соответствовать двум критериям: находиться под иностранным влиянием и вести определенную деятельность.

Одним из таких видов деятельности является политическая. К ней относится проведение митингов, демонстраций, собраний, шествий и пикетов, организация дебатов и выступлений. Кроме того, речь может идти о формировании определенных общественно-политических взглядов, в частности с помощью опросов и исследований. Признать иноагентом могут и в том случае, если к вышеперечисленным видам деятельности привлекаются несовершеннолетние. Кроме того, к политическим действиям относятся влияние на результаты выборов или референдумов, а также открытые обращения к органам публичной власти России.

Статус иноагента можно получить и за сбор информации о военной и военно-технической деятельности РФ или за распространение материалов и сообщений для неопределенного круга лиц, как это делают СМИ и блогеры.

Под понятие иностранного влияния попадает получение лицом или организацией поддержки, а также оказание воздействия из-за рубежа, в том числе с помощью принуждения. Поддержкой в таком случае считается получение от иностранного источника денег, оборудования или техники, а также организационно-методических материалов, научно-технической и другой помощи.

Существует также ряд лиц, которых нельзя признать иностранными агентами:

органы публичной власти РФ, государственные компании и подконтрольные им юридические лица;

религиозные организации, зарегистрированные согласно закону;

политические партии;

объединения работодателей, торгово-промышленные палаты;

аккредитованные в РФ иностранные журналисты;

дипломаты, главы посольств и консульских учреждений иностранных государств и их сотрудники, члены аппаратов военных атташе и их сотрудники;

сотрудники международных компаний, выполняющие служебные обязанности на территории России.

Иноагенты в России — список

Лица, организации, общественные объединения и СМИ, получившие статус иноагента, вносятся в реестр Министерства юстиции РФ. В него можно попасть по личному заявлению или по решению суда. В этом списке будут зафиксированы имя, фамилия и отчество (если есть) лица или наименование иноагента, а также дата и основания для включения их в этот перечень. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте ведомства.

Статус иноагента — что это значит

Статус иностранного агента обязывает того, на кого он наложен, следовать определенным правилам. Так, во всех распространяемых лицом или организацией материалах необходимо указывать на статус иноагента с помощью специальной маркировки. Это касается постов в соцсетях, личных сайтов и блогов, печатных, видео- и аудиоматериалах с участием такого лица.

Кроме того, иноагент должен сообщить о своем статусе всем своим сотрудникам, членам организации и бенефициарам.

Иностранным агентам не запрещается открывать банковские счета и карты на территории России. Однако они должны предоставлять отчеты о составе и целях своей деятельности, а также о полученных доходах и расходах. Они подаются ежеквартально, раз в шесть месяцев или раз в год в зависимости от вида сведений. При этом юридические лица из перечня иноагентов должны вести раздельный учет средств, поступивших из-за рубежа, и доходов, полученных в России.

Статус иноагента — ограничения

Статус иноагента также накладывает определенные ограничения на деятельность лиц или организаций. Им запрещается занимать должности в органах власти, работать в избирательных комиссиях и комиссиях референдумов, любым способом влиять на ход выборов и становиться членом общественной наблюдательной комиссии.

Иноагент также не может делать пожертвования в избирательные фонды, политические партии и их региональные отделения.

Кроме того, иноагенты не допускаются к государственной тайне и не имеют права участвовать в закупках и тендерах для муниципальных нужд или нужд государства. Они не могут организовывать и финансировать публичные мероприятия.

Также иноагент не должен обучать несовершеннолетних или заниматься просветительской деятельностью в отношении них. Помимо этого иноагенту нельзя выпускать детскую продукцию.

Иноагенты, имеющие свой бизнес, не смогут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и бухгалтерского учета. Иностранным агентам также не положены гранты, субсидии и другие виды поддержки от государства, в том числе на творческую деятельность.

Наконец, иноагенты не в праве участвовать в проведении государственной экологической экспертизы.

Статус иноагента — можно ли оспорить

Решение о внесении лица в реестр иноагентов можно оспорить в суде, а также подав заявление в Минюст, право на это есть у каждого человека и у всех организаций.

Если человек, организация или общественное объединение перестали получать финансирование из-за рубежа или не ведут политическую и другую, предусмотренную законодательством, деятельность, их могут исключить из реестра.

Для подтверждения права на снятие статуса иноагента Министерством юстиции будет организована внеплановая проверка, по результатам которой и будет принято решение об исключении.

При этом у физических лиц, попавших в реестр иноагентов впервые, есть право на упрощенный порядок выхода из него. Они могут подать заявление в свободной форме и приложить доказательства того, что деятельность иноагента больше не ведется.