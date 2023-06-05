В МИЦ «Известия» обсудят диагностику и лечение редких болезней у детей

7 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Ранняя диагностика редких болезней — залог успешной терапии», приуроченная к Международному дню защиты детей.

О первых результатах и проблемах реализации программы расширенного неонатального скрининга, развитии ранней диагностики и генетических исследованиях в области редких болезней расскажут:

Сергей Куцев, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, президент Ассоциации медицинских генетиков России, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. ак. Н.П. Бочкова»;

Екатерина Захарова, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ МГНЦ им. ак. Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ);

Татьяна Первунина, доктор медицинских наук, профессор, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»;

Татьяна Гремякова, ведущий специалист организационно-методического отдела по паллиативной медицине ГБУ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» департамента здравоохранения г. Москвы, президент фонда «Гордей;

Ирина Мясникова, член экспертного совета по редким заболеваниям комитета Государственной думы по охране здоровья, председатель правления ВООЗ, член попечительского совета фонда «Круг добра».

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.