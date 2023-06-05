В нацпарке «Зигальга» проложат Большую уральскую тропу

В Челябинской области начали обустраивать Большую уральскую тропу, часть которой пройдет по территории национального парка «Зигальга». Туристы смогут насладиться знаменитыми горными тундрами горы Поперечной и полюбоваться панорамами, открывающимися с ее вершины.

В пресс-службе парка рассказали, что волонтеры уже нанесли маркировку на примыкающем к заповедной территории участке. Работы в самом парке начнут, когда будет снят запрет на посещение лесов в Катав-Ивановском районе.

Так, специалисты планируют сделать стоянку для туристов-сплавщиков на берегу Юрюзани. Сейчас такой вид отдыха затруднен из-за падения уровня воды до критических отметок, пишет Kursdela.biz.

Тропа пройдет с юга на север по территории Свердловской и Челябинской областей, Башкортостану и Пермскому краю. Как отмечает ИА «Ура.ру», инициатором обустройства маршрута стала некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма».

В конце мая сообщалось, что в июне на Сахалине завершат строительство нового глэмпинга с видом на море. Объект реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».