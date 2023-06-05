Пожар на 300 кв. м ликвидировали в московском автосервисе

В Москве ночью в понедельник, 5 июня, разгорелся пожар в автосервисе. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по столице.

По данным ведомства, возгорание произошло в техцентре на Салтыковской улице. Огонь распространился на территории 300 кв. м.

Спасателям удалось потушить пожар через два часа. Информация о пострадавших и причинах пожара не поступала.

Ранее, 29 мая, на юго-востоке Санкт-Петербурга в районе Колпино загорелись бытовки на площади в 300 кв. м. Уточняется, что к пожарно-спасательным работам были привлечены четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.