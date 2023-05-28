В Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелись бытовки площадью 300 кв. м
На юго-востоке Санкт-Петербурга в районе Колпино загорелись бытовки на площади в 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС по городу.
Видео с места происшествия поделились очевидцы.
На кадрах видно, как в воздухе рассеиваются черные клубы густого дыма.
Уточняется, что к пожарно-спасательным работам привлечены четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в этот день в трехэтажном здании в центре Москвы произошел пожар. Здание находится в парке «Зарядье». Очевидцы сообщали о густом дыме на месте происшествия. Усилиями экстренных служб его удалось потушить.