Очевидцы сообщили о пожаре в трехэтажном здании в центре Москвы
В московском парке Зарядье загорелось трехэтажное здание, в котором, предположительно, располагаются рестораны. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 28 мая.
Возгорание возникло около получаса назад, видно густой черный дым.
На месте работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.
Как уточняет ТАСС, речь идет о возгорании в подсобном помещении в гастрономическом центре парка Зарядье.
Накануне стало известно, что на московском рынке «Садовод» загорелись три торговых павильона на третьем этаже. Пожар ликвидировали.