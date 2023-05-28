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Очевидцы сообщили о пожаре в трехэтажном здании в центре Москвы

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Фото: соцсети
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В московском парке Зарядье загорелось трехэтажное здание, в котором, предположительно, располагаются рестораны. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 28 мая.

Возгорание возникло около получаса назад, видно густой черный дым.

На месте работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет.

Как уточняет ТАСС, речь идет о возгорании в подсобном помещении в гастрономическом центре парка Зарядье.

Накануне стало известно, что на московском рынке «Садовод» загорелись три торговых павильона на третьем этаже. Пожар ликвидировали.

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