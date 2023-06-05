Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Приморском крае

В Находке Приморского края автомобиль сорвался и упал в пропасть с 30-метровой высоты, люди в машине остались живы. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило издание «Вести: Приморье» со ссылкой на управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа.

Инцидент произошел ночью 5 июня в районе прогулочной зоны Рица бухты Прозрачная. Автомобиль Suzuki Jimny сорвался с вершины и, перевернувшись, упал примерно на середине хребта.

В машине находились водитель и пассажирка. Оба остались живы и смогли самостоятельно выбраться из салона.

«Прибывшие на место спасатели поднялись к автомобилю, осмотрели пострадавших, оказали первую помощь, помогли спуститься к дороге и передали медикам», — сообщило издание.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с травмами различной степени.

Ранее, 4 июня, в Москве автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки, предположительно, внутри находился водитель. Инцидент произошел на Новодмитровской улице неподалеку от ЖК «Савеловский Сити». По предварительным данным, водитель серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.