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Очевидцы сообщили о падении машины с водителем с многоуровневой парковки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве, предварительно, внутри находился водитель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях в воскресенье, 4 июня.

В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия.

Инцидент произошел на Новодмитровской улице неподалеку от ЖК «Савеловский Сити».

По предварительным данным, водитель серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.

Накануне в Санкт-Петербурге автомобиль BMW в результате ДТП с Volkswagen Polo врезался в остановку, протаранив барьерное дорожное ограждение. На опубликованных кадрах показано, как в результате удара сильно повредились забор и автомобили.

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