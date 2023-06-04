Очевидцы сообщили о падении машины с водителем с многоуровневой парковки в Москве
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- Очевидцы сообщили о падении машины с водителем с многоуровневой парковки в Москве
Автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве, предварительно, внутри находился водитель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях в воскресенье, 4 июня.
В распоряжении «Известий» оказались кадры с места происшествия.
Инцидент произошел на Новодмитровской улице неподалеку от ЖК «Савеловский Сити».
По предварительным данным, водитель серьезно не пострадал, от медицинской помощи отказался.
Накануне в Санкт-Петербурге автомобиль BMW в результате ДТП с Volkswagen Polo врезался в остановку, протаранив барьерное дорожное ограждение. На опубликованных кадрах показано, как в результате удара сильно повредились забор и автомобили.