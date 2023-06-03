В Санкт-Петербурге BMW врезался в остановку в результате ДТП
В Санкт-Петербурге автомобиль BMW в результате ДТП с Volkswagen Polo врезался в остановку, протаранив барьерное дорожное ограждение. Об этом сообщил телеканал «78» 2 июня.
Инцидент произошел около девяти часов вечера на перекрестке Московского шоссе и проспекта Юрия Гагарина. По словам очевидцев, BMW ехал на зеленый свет, когда водитель Volkswagen Polo «не убедился в правильности своего маневра» и врезался в иномарку.
На кадрах показано, как в результате удара сильно повредились забор и автомобили.
Ранее этим же днем на 89-м км МКАД отцепившийся прицеп грузового авто врезался в легковушку, в результате погибла женщина. В настоящий момент прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.