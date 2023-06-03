Реклама
Прямой эфир
Мир
Оверчук заявил о прогрессе в разблокировке транспортных сетей Азербайджана и Армении
Спорт
ПСЖ объявил об уходе футболиста Серхио Рамоса
Мир
В Россию из Парагвая экстрадируют криминального авторитета 90-х годов
Мир
Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16
Мир
Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России
Общество
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Мир
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше
Мир
Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке
Мир
Россия призвала США возобновить диалог с КНДР
Мир
Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ
Мир
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня
Мир
Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня

В Санкт-Петербурге BMW врезался в остановку в результате ДТП

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW в результате ДТП с Volkswagen Polo врезался в остановку, протаранив барьерное дорожное ограждение. Об этом сообщил телеканал «78» 2 июня.

Инцидент произошел около девяти часов вечера на перекрестке Московского шоссе и проспекта Юрия Гагарина. По словам очевидцев, BMW ехал на зеленый свет, когда водитель Volkswagen Polo «не убедился в правильности своего маневра» и врезался в иномарку.

На кадрах показано, как в результате удара сильно повредились забор и автомобили.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

Ранее этим же днем на 89-м км МКАД отцепившийся прицеп грузового авто врезался в легковушку, в результате погибла женщина. В настоящий момент прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023