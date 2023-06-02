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Женщина погибла в ДТП с грузовым прицепом на МКАД

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Фото: t.me/moscowproc
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На 89-м км МКАД отцепившийся прицеп грузового авто врезался в легковушку, в результате погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы 2 июня.

Уточняется, что легковой автомобиль «Мазда» стоял на обочине по причине поломки. В результате отлетевшего прицепа погибла пассажирка легковушки.

В настоящий момент прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

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Ранее в этот день, 2 июня, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. Уточняется, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Их количество неизвестно.

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