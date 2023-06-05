В центре Владивостока 134 дома остались без электричества из-за аварии

В центре Владивостока более 130 домов остались без электричества. Соответствующие данные появились на городском сервисе учета коммунальных аварий «Отключения vl.ru» 5 июня.

«Сегодня в 12:27 (05:27 мск) произошло отключение оборудования на подстанции 110 кВ «Залив», в результате чего без электроснабжения остались потребители центральной части Владивостока», — сообщили ТАСС в филиале Дальневосточной распределительной сетевой компании «Приморские электрические сети».

На место прибыли энергетики для осмотра электрооборудования.

Ранее, 29 мая, в Симферопольском районе Крыма жители 11 сел остались без электричества из-за аварий на линиях электропередачи вследствие непогоды.