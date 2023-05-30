В Крыму 11 сел остались без электричества из-за непогоды

В Симферопольском районе Крыма жители 11 сел остались без электричества из-за аварий на линиях электропередачи вследствие непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго» 29 мая.

«29 мая в период действия штормового предупреждения (сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с) в электрических сетях Республики Крым фиксируются повреждения линий электропередачи», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 21:00 (совпадает с мск) частично были обесточены потребители в населенных пунктах Симферопольского района: селах Петропавловка, Лозовое, Украинка, Константиновка, Залесье, Трудовое, Мазанка, Живописное, Урожайное, Фонтаны, Чистенькое.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий аварии.

Ранее этим же днем стало известно, что в Крыму может остановиться газоснабжение электростанций с территории Краснодарского края на три дня из-за технических работ. Газоснабжение остановится для крупнейших электростанций региона, которые перейдут на дизтопливо, при этом розничные потребители не будут затронуты.