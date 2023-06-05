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ФАС проверит торговые сети на завышение стоимости молочной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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ФАС проверит торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции. С такой просьбой к руководителю службы обратились депутаты комитета Госдумы по по аграрным вопросам.

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В нем говорится, что в 2023 году наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Однако в торговых сетях сохраняются наценки на от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%, в результате чего получается, что цена на сырье падает, а для потребителя растет. В антимонопольной службе сообщили, что по обращению депутатов проводится работа.

«В 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15–20% от ранее законтрактованных цен — от 4 до 7 рублей за кг, от 35 рублей за кг до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей», — говорится в документе, который есть у «Известий».

Причинами этого депутаты называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9% по итогам 2022 года) и новый виток сокращения реальных доходов населения (-1%). В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко, говорится в тексте обращения в ФАС.

Также в обращении депутаты приводят статистику Росстата. Согласно ей, по итогам 2022 года производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,98 млн т, что на 2% больше, чем в 2021-м (+638,6 тыс. т).

Несмотря на это, в 2022 году в России, по данным Минсельхоза, производство творога к 2021 году сократилось на 92,3%, кисломолочных продуктов — на 92%, мороженного — на 88%, йогурта — на 83,8%, говорится в письме.

В связи этим они просят главу ФАС поручить провести проверку механизма ценообразования таких продуктов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакетное положение: ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 100-150%

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