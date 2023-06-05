Банк России допустил полный запрет рискованных схем ипотеки, если уже введенные ограничения не повлияют на рынок, следует из отчета ЦБ по финансовой стабильности, который изучили «Известия».

Подобные меры привели бы к снижению стоимости переоцененных объектов недвижимости, заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, это оздоровило бы ситуацию на рынке, предотвратив его излишний перегрев.

«Часть потенциальных клиентов с невысокими доходами лишатся единственной доступной возможности приобрести собственное жилье и будут вынуждены ограничиться арендой», — добавил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

С 1 декабря 2022 года Банк России установил надбавки к коэффициенту риска для ипотеки с первоначальным взносом менее 10%. С 1 июня ограничения стали касаться займов, где первая сумма не превышает 20%, а с 2024-го — будут распространяться и на взнос в 30%. Помимо того, регулятор ввел повышенное резервирование жилищных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня.

Также ЦБ с 1 мая начал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех ипотек на новостройки. Если эти меры не приведут к значимому сокращению рискованных практик, регулятор поднимет вопрос о внесении изменений в законодательство, которые предполагают их прямой запрет.

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Ставок больше нет: ЦБ допустил полный запрет рискованных схем ипотеки