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В Мурманске мужчина напал с ножом на трех человек

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Фото: соцсети
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Мужчина в ходе конфликта напал с ножом на трех посетителей одного из развлекательных заведений Мурманска. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сообщение об инциденте поступило от администратора заведения.

Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, в то время как злоумышленник успел скрыться с места преступления. Для его поиска задействовали оперативные службы и наружные наряды полиции. В результате по горячим следами сотрудниками ГИБДД был задержан ранее судимый житель города 1996 года рождения.

В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

30 мая жителя города Алатырь в Чувашии задержали за нападение с ножом на несовершеннолетнего. Подросток был госпитализирован. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).

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