В Мурманске мужчина напал с ножом на трех человек
Мужчина в ходе конфликта напал с ножом на трех посетителей одного из развлекательных заведений Мурманска. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Сообщение об инциденте поступило от администратора заведения.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, в то время как злоумышленник успел скрыться с места преступления. Для его поиска задействовали оперативные службы и наружные наряды полиции. В результате по горячим следами сотрудниками ГИБДД был задержан ранее судимый житель города 1996 года рождения.
В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
30 мая жителя города Алатырь в Чувашии задержали за нападение с ножом на несовершеннолетнего. Подросток был госпитализирован. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).