В Чувашии пьяный мужчина нанес подростку три ножевых ранения

Житель города Алатырь в Чувашии задержан за нападение с ножом на несовершеннолетнего. Подросток госпитализирован. Об этом сообщила во вторник, 30 мая, пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Около 21 часа 29 мая в Алатыре 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара ножом в плечо и грудную клетку 15-летнему подростку, находившемуся у него дома», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

Ранее, 29 мая, в Краснодаре неизвестный напал на пятнадцатилетнего школьника в лифте жилого дома. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина избивает подростка, после чего тот выползает из кабины лифта. Полиция приступила к поискам злоумышленника.