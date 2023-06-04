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Карта спецоперации на Украине 4 июня

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на аэродромах. Цель была достигнута, поражены командные пункты, авиационная техника, а также хранилища с боеприпасами и вооружениями.

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Кроме того, в районе Днепропетровска был поражен цех по сборке украинских беспилотников. Также уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО РФ в течение суток перехватили две ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и «Ураган». Был уничтожен 21 беспилотник ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 656 единиц специальной военной автомобильной техники.

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