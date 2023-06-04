В Москве прошел международный благотворительный турнир по гольфу

Международный благотворительный турнир по гольфу прошел в Москве 3 июня.

«В наш турнир заложены достаточно глубокие цели. Мы очень рады, что на протяжении многих лет нас поддерживают наши друзья: дипломаты, спортсмены, представители бизнеса и многие другие участники. Все собранные средства сегодня будут переданы в фонды для поддержки детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию», — сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Вячеслав Фатин.

Представитель благотворительного фонда «Важные люди», помогающего детям со спинально-мышечной атрофией, Дмитрий Грачев поделился наблюдениями, что спортсмены, выходящие на поле в рамках турнира, и ребята, борющиеся с тяжелыми заболеваниями, в каком-то смысле похожи.

«Все, кто справляется с этим заболеванием, — большие молодцы. И я сегодня подумал об этом: на сцену поднимались олимпийские спортсмены, чемпионы мира, и они в каком-то смысле похожи с такими детьми, потому что они превозмогают серьезные испытания и большую нагрузку. И они большие молодцы, что достигают поставленных целей, несмотря на те сложности, с которыми они сталкиваются», — отметил он.

Грачев выразил благодарность людям, поддерживающим тех, кто столкнулся со сложностями в жизни.

В рамках мероприятия воспитанники школы-интерната при МИД России продемонстрировали танцевальные и песенные номера, ставшие ярким украшением церемонии открытия. В турнире приняли участие 60 гольфистов, среди которых были дипломаты Вьетнама и ЮАР, а также послы Доминиканской Республики, Замбии, Кении и Мьянмы.

Ранее, 24 апреля, пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей сообщила, что за пять лет победители лотерей «Столото» перечислили более 34 млн рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь». Отмечается, что за первый квартал текущего года победители направили в фонд 1,1 млн рублей.