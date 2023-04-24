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Победители лотерей от «Столото» перечислили более 34 млн рублей в фонд «Подари жизнь»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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За пять лет победители лотерей, распространяемых «Столото», перечислили более 34 млн рублей в благотворительный фонд «Подари жизнь». Об этом сообщает пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей.

Отмечается, что за первый квартал текущего года победители направили в фонд 1,1 млн рублей. Для этого они воспользовались кнопкой «Пожертвовать», которая с 2018 года есть в личном кабинете пользователей официального сайта и мобильного приложения «Столото».

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман рассказала, что в России лотереи исторически всегда были связаны с благотворительностью, «являлись инструментом для сбора средств на решение различных социальных вопросов». «Сегодня целевые отчисления от проведения гослотерей идут на развитие спорта в России. Кроме того, «Столото» из собственных средств системно поддерживает более 25 различных спортивных, спонсорских, благотворительных проектов», — добавила Тубман.

По ее словам, «помогать детям может каждый, и для фондов гораздо важнее, чтобы перечисления были пусть небольшими, но регулярными».

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова отметила, что «за пять лет именно небольшие пожертвования от победителей лотереи сложились в те миллионы, которые помогли подопечным фонда получать вовремя самое эффективное и современное лечение».

«Столото» поддерживает фонд «Подари жизнь» с 2015 года. В 2021 году «Столото» профинансировал строительство одного из корпусов пансионата «Измалково» для детей и их родителей, приезжающих на лечение в Москву из других регионов России. Благодаря пансионату дополнительно 230 детей в год смогут получить помощь в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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