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В Москве зафиксировали дефицит новостроек в начале и конце стройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год в Москве резко снизилось число квартир в новостройках на начальной стадии строительства, а также в готовых домах. Как рассказали «Известиям» в группе «Родина», на стадии котлована и в корпусах с разрешением на ввод застройщики продают только по 9% от общего числа квартир, тогда как на этапе монтажа этажей предлагается 66% помещений, в корпусах с отделочными работами — 16%.

«Мы наблюдаем дефицит новостроек на двух самых привлекательных этапах строительства. Вложения на начале строительства позволяют сэкономить 20–30% от конечной стоимости жилья и дают инвестиционную выгоду. Готовая новостройка, в свою очередь, обладает другими преимуществами — полное отсутствие каких-либо рисков, ключи в день покупки, возможность быстро въехать в квартиру или начать сдавать ее в аренду», — сказал основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По его словам, особенно дефицит предложения могут почувствовать покупатели в нишевых сегментах рынка. Например, в Новой Москве готовые квартиры бизнес-класса продаются только в трех жилых комплексах.

«Структура предложения новостроек в Москве стала менее сбалансированной, что может стимулировать рост цен на дефицитные варианты жилья», — спрогнозировал Владимир Щекин.

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Ранее в этот день сообщалось, что аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» зафиксировали дисбаланс спроса и предложения на недорогое вторичное жилье. Как рассказали специалисты, возросшая активность покупателей на рынке в первом полугодии привела к резкому снижению количества ликвидных лотов. Чаще всего клиенты приобретали одно- и двухкомнатные квартиры в ценовом диапазоне от 7 млн до 15 млн рублей.

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