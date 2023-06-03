Легкоатлетка из Кении побила мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м

Кенийская легкоатлетка установила новый мировой рекорд в беге на 1,5 тыс. м. Это произошло на соревнованиях Бриллиантовой лиги, которые проходят во Флоренции. Фейт Кипьегон пробежала дистанцию за 3 минуты 49 секунд 11 сотых, передает телеканал «Известия». Это на 0,96 секунды быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2015 году. На счету Кипьегон два золота Олимпийских игр и две победы на чемпионатах мира.

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