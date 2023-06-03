Названа предварительная причина ДТП с участием 13 машин в Петербурге

Причиной массового ДТП в Санкт-Петербурге на Софийской улице, предварительно, мог стать выезд грузового автомобиля на встречную полосу. Об этом сообщила в субботу, 3 июня, пресс-служба прокуратуры города.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.

Как уточнили в МЧС, произошло столкновение 13 автомобилей.

Отмечается, что прокуратура Фрунзенского района города контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в этот день в пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что на Софийской улице у дома 52 произошло массовое ДТП, в результате пострадали 16 человек. К ликвидации последствий аварии от МЧС были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.