Военнослужащим Западного военного округа провели концерт местные коллективы

Представители общества «Знание» выступили с концертом и историко-просветительской лекцией для военнослужащих рембригады Западного военного округа. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

На импровизированной сцене в тыловом районе проведения спецоперации выступили также местные творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов.

Старший автомобильной роты Алексей отметил, что в ходе боевой службы накапливается стресс, а подобные мероприятия и концерты помогают бойцам немного выдохнуть и перезагрузиться.

Солистка вокальной группы Мария Евдокимова отметила, что для артистов очень ценны аплодисменты бойцов, и они готовы приехать и выступить для поднятия боевого духа военных, где бы те ни находились.

«Наша обязанность как местных артистов — как-то всевозможно поддерживать дух наших бойцов, которые выполняют каждый свой долг. И нам это доставляет великую радость — подарить ребятам хоть какую-то частичку своего тепла», — поделилась она.

Ранее, 30 мая, в рамках проекта «Народного фронта» «Всё для победы!» участники музыкального коллектива «ZVёздный десант» привезли солдатам и детям в Донбассе гуманитарную помощь, а также выступили для них с концертами. Для воспитанников Харцызского детского социального центра были переданы самокаты, мячи, игрушки, кухонная техника и другие вещи.

17 марта рэпер Рич (настоящее имя — Ричард Семашков) прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР) и исполнил песни для российских военных. Концерт состоялся для подразделения 1117 «Русь». Российские военные, в частности, услышали «Грязную работу» — трек, посвященный спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.