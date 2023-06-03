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Военнослужащим Западного военного округа провели концерт местные коллективы

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Фото: Министерство обороны РФ
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Представители общества «Знание» выступили с концертом и историко-просветительской лекцией для военнослужащих рембригады Западного военного округа. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

На импровизированной сцене в тыловом районе проведения спецоперации выступили также местные творческие коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Это вызвало большой позитивный отклик со стороны бойцов.

Старший автомобильной роты Алексей отметил, что в ходе боевой службы накапливается стресс, а подобные мероприятия и концерты помогают бойцам немного выдохнуть и перезагрузиться.

Солистка вокальной группы Мария Евдокимова отметила, что для артистов очень ценны аплодисменты бойцов, и они готовы приехать и выступить для поднятия боевого духа военных, где бы те ни находились.

«Наша обязанность как местных артистов — как-то всевозможно поддерживать дух наших бойцов, которые выполняют каждый свой долг. И нам это доставляет великую радость — подарить ребятам хоть какую-то частичку своего тепла», — поделилась она.

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