Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя фильма «1+1», умер в возрасте 72 лет. Об этом 2 июня сообщила газета Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Как отметил Толедано, Поццо ди Борго умер прошлой ночью в Марракеше. Режиссер добавил, что эта новость стала шоком для него.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме «Неприкасаемые» (В российском прокате «1+1». — Ред.), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека. Его юмора и интеллекта будет не хватать», — написали Накаш и Толедано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Информацию о смерти подтвердил старший брат актера, проживающий в Париже.

Комедийная драма «1+1», вышедшая на экран в 2012 году, рассказывает историю богатого французского аристократа Филиппа, который пострадал в результате несчастного случая. Мужчина нанимает себе в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — это молодой житель предместья по имени Дрисса, только что вышедший из тюрьмы. Невзирая на то, что его работодатель прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается сделать его жизнь полной приключений.