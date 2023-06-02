Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16
Мир
Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России
Общество
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Мир
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше
Мир
Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке
Мир
Россия призвала США возобновить диалог с КНДР
Мир
Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ
Мир
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня
Мир
Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня
Авто
В РФ утвердили список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Мир
Зеленский пожаловался на дефицит ЗРК Patriot для Украины
Мир
Сотрудники службы безопасности в аэропорту Лондона проведут еще 33 забастовки

Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше

0
Фото: Global Look Press/dpa/Henning Kaiser
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя фильма «1+1», умер в возрасте 72 лет. Об этом 2 июня сообщила газета Le Monde со ссылкой на режиссеров фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Как отметил Толедано, Поццо ди Борго умер прошлой ночью в Марракеше. Режиссер добавил, что эта новость стала шоком для него.

«Приняв, что мы адаптируем его историю в фильме «Неприкасаемые» (В российском прокате «1+1». — Ред.), он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека. Его юмора и интеллекта будет не хватать», — написали Накаш и Толедано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Информацию о смерти подтвердил старший брат актера, проживающий в Париже.

Комедийная драма «1+1», вышедшая на экран в 2012 году, рассказывает историю богатого французского аристократа Филиппа, который пострадал в результате несчастного случая. Мужчина нанимает себе в помощники человека, который меньше всего подходит для этой работы, — это молодой житель предместья по имени Дрисса, только что вышедший из тюрьмы. Невзирая на то, что его работодатель прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается сделать его жизнь полной приключений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023