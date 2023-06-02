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Максим Фадеев откроет новую звезду на МУЗ-ТВ

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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4 июня на МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск программы «Музраскрутка», в которой талантливые, амбициозные, но пока еще неизвестные артисты становятся настоящими звездами. Дорогу в шоу-бизнес им прокладывают гуру музыкальной индустрии, авторитетные продюсеры и артисты со стажем: Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Лолита, Полина Гагарина и многие другие.

Уже в это воскресенье звездным экспертом «Музраскрутки» на МУЗ-ТВ станет композитор, продюсер, автор, заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев.

Максим Фадеев: «Я высказал свои ощущения в эфире. В них во всех, кого я посмотрел, есть очень много классного, вот что я вижу. Каждый из них может стать популярным и станет, вот увидите. Здесь есть музыка, здесь есть голос, они поют, у них есть чувство ритма, есть грув внутри этого всего. Я счастлив, что наконец-то приходят музыканты, чему я рад!»

Именитый продюсер впервые за долгое время появится на ТВ, оценит клипы шести молодых артистов и даст конструктивную критику каждой музыкальной работе. В кульминации программы Максим Фадеев выберет фаворита выпуска, чей клип встанет в ротацию на МУЗ-ТВ. Решить судьбу работ остальных участников «Музраскрутки» смогут зрители путем голосования на официальном сайте muz-tv.ru. Знакомства, связи и хайп тут не работают. Главное, это талант, харизма и уникальный стиль.

Какие клипы новичков западут в сердце Максима Фадеева, а какие нет? И что известный российский продюсер думает о новом поколении музыкантов?

Смотри 4 июня в 12:00 в «Музраскрутке» только на МУЗ-ТВ.

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